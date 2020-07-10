田馥甄小巨蛋演唱會門票明天將開賣，第三首新歌〈一一〉MV搶在今天曝光，MV斥資超過1100萬預算打造，從腳本、拍攝到後製耗時總共5個月完成作品，最為複雜的後期動畫細節，更是精雕細琢花了3個月才完成。田馥甄置身MV中，撐傘漫步，好像引領樂迷觀看這人生百態，導演也設計她在間奏段落來場雨中漫舞，象徵故事裡的人終將一一轉念，用正向態度面對自己的生命課題。

該曲橫跨台北、北京、上海三地錄音製作而成，回想收到demo時的心情，田馥甄形容：「詞曲都喜歡。一開始心裡有點擔心它放在專輯裡是否能被接受或能被聽懂，但聽著歌詞『我們把小聰明，我們把大道理，一一放開』直覺喜歡就是喜歡，應該拋開多餘的預設與擔憂。」MV拍攝也是一大工程，團隊拍了三天三夜才順利殺青，就連攝影棚也是一加一分別在兩個片場搭景拍攝。

拍攝首日就是場硬戰，通告是清晨就得到片場梳化上工，一路拍到半夜才開始進入舞蹈部份，場景設計必須在雨中漫舞 ，深夜低溫，田馥甄穿著無袖洋裝又淋了雨，現場準備了10台暖爐來取暖，第一天拍到天亮才收工，休息短短幾個小時，第二天下午又到全球第6座4Dviews攝影棚，田馥甄站在四面綠幕中聽從指示動作，她跳完舞苦笑：「四周都是綠幕，得自己找個定點方向，只睡不到2個小時，會頭暈是正常的，就算不轉圈也覺得暈。」

整支MV畫面組成經過精密運算，4Dviews攝影棚四周都是鏡頭環繞，所以前置作業，無論動作設計、衣服材質、造型髮型都有諸多限制，拍攝時她得反覆轉圈、不斷重覆動作，舞蹈更是一跳再跳，身體疲勞的程度，她形容「肌肉痠痛、腳趾頭也痛、腳踝也痛、小腿也痛，躺上床很想要融化在裡面」，最後第三天拍攝又回到搭景片廠，田馥甄持續撐著傘在雨中對嘴，仍是拍攝到半夜、整整經歷三個爆肝夜晚才順利完成所有拍攝工作 ，除了感謝拍攝團隊的辛苦，也對自己信心喊話：「終於一一突破限制、一一完成畫面、沒有辜負《一一》這首歌」。

田馥甄的新歌MV拍攝連熬三夜才完工 。（何樂音樂提供）

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