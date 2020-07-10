高雄光華國中畢業生張簡雪妙，在今年高雄高級中等學校免試入學以5A的成績，錄取第1學府高雄女中。但從小對繪畫懷抱夢想的她毅然決然放棄雄女，選擇就讀三信家商廣告設計科，希望學得一技之長，未來成為１名設計師。

張簡雪妙是家中老么，並沒有跟隨兄姐腳步就讀普通高中，反而選擇高職，希望更精進自己的繪畫功力，繪畫與設計是張簡雪妙從小的興趣，更曾親自設計色彩繽紛的特製手機殼，分送給同學與好友，同學們各個對她另眼相看，也造就了她在班上的好人緣。

張簡雪妙除了有獨特的繪畫天分，從小學業成績也相當優異，此外，她更曾在全國柔道競賽中奪得冠軍殊榮，可以說是文武雙全，此次選擇三信家商廣告設計科就是想要多學得更多不同的繪畫技巧，希望未來可以考取國立台灣藝術大學持續朝設計師夢想邁進，家人對於她的選擇也都表示支持。

三信家商校長林岑表示，若對特定領域有興趣及天分，與其侷限於辛苦追求學術，不如選擇自己喜歡的相關科系就讀，不僅在求學過程中能選擇所愛、快樂學習，也能獲得一技之長。感謝張簡雪妙及家長對三信家商辦學的肯定，這也是教育部推動12年國教，實施高中職社區化與均質化，再到完全免試，鼓勵學子適性並就近入學發揮的成效。

三信家商校長林岑表示，學校發展跨群科的各項創新學習，廣告設計科、餐飲管理科以及應用外語群科等，皆已實行跨群科課程，學校也積極推動產學合作，不但提供學生多元特色課程、適性教材及適性探索，也讓學生在求學期間便能實際接觸產業，成為現代學生多元能力培養的推動者。

(中時 )