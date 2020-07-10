后里消防分隊同仁搬來道具，發揮巧思設計密室逃脫關卡。（陳淑娥攝）

后里消防分隊同仁搬來假人等道具，發揮巧思設計密室逃脫關卡。（陳淑娥攝）

后里消防分隊同仁搬來假人等道具，發揮巧思設計密室逃脫關卡。（陳淑娥攝）

歡迎大小朋友一起來挑戰。（后里消防分隊提供／陳淑娥台中傳真）

歡迎大小朋友一起來挑戰。（后里消防分隊提供／陳淑娥台中傳真）

台中市消防局后里分隊發揮巧思，推出時下正夯的密室逃脫遊戲，以消防情境為主題，設計救護現場、吊掛逃脫、濃煙逃脫、氣量檢查、初期滅火及逃出生天等6大關卡，提升大眾消防常識及知識，即日起接受網路報名，歡迎年滿13歲大小朋友一起來挑戰。

后里分隊長柯俊男表示，活動由隊上4、5名同仁構思設計，歷經3個月完成，6個關卡挑戰時間共45分鐘，他試玩了一下，因具備專業知識而「想太多」，導致在第1關卡就花6、7分鐘才過關，有同仁則是13分鐘快速闖完6關。

消防主題密室逃脫內容敘述，一群熱血年輕人到廢棄建築探險，突然牆上發出一道怪異且刺眼光芒,將探險者吸往另一個時空。那是1999年某個山區,是台灣史上最重大災難 921大地震其中一個現場，小小空間有幾處正在燃燒的起火點，以及越發濃烈的火煙，讓人不得不盡快找出逃出這裡的方法。

后里消防分隊指出，內容設計包括救護現場、吊掛拖拉、濃煙逃脫、氣量檢查、初期滅火、逃出生天等6大關卡，活動完全免費，只要年滿13 歲以上民眾，即日起可透過網路報名（網址： http：／／gg.gg／tccfb-houli），至24日止，每組4至8人，共錄取14組，將於8月1日一連兩天在后綜高中舉行，希望透過活動提升大眾對消防安全的認識。

(中時 )