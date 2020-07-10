高雄夢時代星巴克門市是首間融入海洋意象的門市，門市內3大ARTWORK藝術牆面，成為網美必朝聖的咖啡店。（柯宗緯攝）

高雄夢時代星巴克門市是首間融入海洋意象的門市，門市內3大ARTWORK藝術牆面，成為網美必朝聖的咖啡店。（柯宗緯攝）

高雄夢時代星巴克門市是首間融入海洋意象的門市，門市內3大ARTWORK藝術牆面，成為網美必朝聖的咖啡店。（柯宗緯攝）

高雄夢時代星巴克門市是首間融入海洋意象的門市，門市內3大ARTWORK藝術牆面，成為網美必朝聖的咖啡店。（柯宗緯攝）

備受期待的星巴克高雄旗艦店來了！夢時代門市是首間以海洋意象啟動咖啡旅程的門市，靈感來自於星巴克發源地港口城市「西雅圖」，近日正式開幕。門市內3大ARTWORK藝術牆面，描繪出海洋與女神的傳說，成為網美必朝聖的咖啡店。

這家星巴克特色門市也配備全球星巴克最新咖啡機型Mastrena 2的門市，導入近期最熱銷的「氮氣系列(Coffee ＆ Tea on Tap)」飲品專案、並供應啤酒、精緻紅白酒及氣泡酒飲；另有搭配咖啡導入的「新鮮現烤(Bake-in)-現烤餅乾」，及搭配酒飲推出的「椒香雞肉薄餅」，自咖啡糕點、現烤烘焙至餐酒品飲。

今年度最期待的星巴克特色店-「高雄夢時代門市」以逾百坪的面積，全門市設計以海洋意象啟動咖啡旅程，並以三面ARTWORK藝術牆面，打造「高雄夢時代」門市為全新指標型旗艦店點。

夢時代門市成為高雄地區首間推出「氮氣系列(Coffee ＆ Tea on Tap)」飲品專案之店點，除有經典熱銷的「氮氣抹茶那堤」、「氮氣芙蓉花果茶」、「氮氣馥列白」、「氮氣焦糖瑪奇朵」四款飲品，高雄夢時代門市更推出首賣的「氮氣橘香芙蓉花果茶」，加入酸甜的柑橘果汁的氮氣果茶，有著更豐富的層次與風味。

此外，門市也導入beer專案，除販售有精緻的紅白酒及氣泡酒外，還推出清涼暢快的啤酒飲品，並於門市首先開賣「芙蓉花神特調啤酒」、「金桔香柚冷萃咖啡啤酒」，冰涼的果香啤酒，外觀漸層的鮮明色澤，帶來視覺與味覺都十足清爽消暑的享受。

門市設計方面，呼應此間門市坐落於港都的夢時代購物中心，門市設計以海洋的元素延伸至室內空間，主吧檯區打造有如風帆的造型、搭配地板有如海水漣漪的波紋狀層層擴散，有著乘風破浪，領導顧客前行的寓意。

全門市更以三大ARTWORK藝術牆面，描繪出海洋與女神的傳說，一進門A區，映入眼簾的是玻璃纖維製作而成的星巴克女神，自夜晚的星空銀河與海中而生，在金色波浪線中悠遊串起各區的咖啡故事。

吧檯旁的B區，則描繪出從西雅圖派克市場出發，駛向高雄夢時代門市位於夢時代購物中心的藍鯨館，循著女神足跡到吧檯追尋著咖啡的香氣。

最裡面的C區，則是以星空為背景的咖啡原產地三大產區-拉丁美洲區的瓜地馬拉鳳尾綠咬鵑；亞洲太平洋區的蘇門答臘虎；非洲肯亞區的草原象共存的香氣咖啡莊園，並以仿壁紙設計的方式呈現包廂區的藝術壁畫，加入咖啡香氣水果風味的圖樣，如黑莓可可或是檸檬等等，也加入在地植物芭蕉樹，虎尾蘭，呈現出蓊鬱的熱帶風情圖像。

這家門市即起至9月30日止，每周、五、六更延長營業時間至凌晨兩點。開幕日起更推出眾多歡慶活動，包括即起凡購買任一商品”白鯨夢想馬克杯”或”人魚夢想玻璃杯”，即現場免費贈送中杯冰咖啡乙杯；單筆消費滿$ 600，贈星巴克方巾組乙組。

高雄夢時代門市也推出星巴克特色店獨有的贈品-明信片及限定提袋，至7月15日止，凡顧客於高雄夢時代門市單筆消費滿$1,500，贈高雄夢時代門市限定提袋乙個。

星禮程會員消費再贈高雄夢時代門市限定明信片乙張，別具蒐藏價值。而星巴克特色門市各具在地風情的建築特色，也每每吸引許多人潮前來拍攝留影，此次星巴克高雄夢時代門市也推出IG專屬活動，即起至7月31日止，只要顧客拍攝並於個人IG上分享最喜歡的門市角落，獲選的Instagram粉絲，每人還可獲得「星巴克中杯飲料券」20張。

(中時 )