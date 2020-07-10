江西鄱陽·昌江水位上漲 昌洲鄉中洲圩出現決口

大陸南方暴雨持續肆虐，長江各地支流水位暴漲，江西昌江水位超出警戒線，鄱陽縣中洲圩一座長達33.72公里的大堤，因連日被河水浸泡滲透致堤土鬆軟，險象環生，經持續搶救仍不敵洪水來勢，於9日晚間潰堤，堤內共15個村落全部被淹。村民提前轉移安置，雖無人傷亡，但飽受驚嚇後表示，「這洪水像1998年一樣大呀！」

據《央視新聞》報導#進入7月以來，江西主要河流昌江流域普降暴雨，昌江水位迅速上漲，江西鄱陽湖畔的鄱陽縣中洲圩遭遇超標準洪水，水位達到23.39公尺，超出警戒水位3.89公尺。中洲圩外河古縣渡水位高達23.43m，已超出史上最嚴重水災1998年最高水位0.25m。

江西昌江水位超出警戒線，多處達史上最高水位，7月9日江西武省總隊官兵出動搬運沙袋加固圩堤，至晚間仍不敵水勢，汙場潰決，15村落全部被淹。（圖／新華社）

報導說，由於中洲圩土堤長時間浸泡，加上堤身土質較差，抗滲能力弱，中洲圩被集中滲漏的穿孔水帶走大量堤身泥土，雖經奮力搶險，但最終還是於當日21點35分左右潰堤。

中洲圩屬萬畝圩堤，內轄15個行政村，堤線長33.72公里，圩堤保護面積23.8平方公里，保護耕地2.21萬畝，保護人口3.4萬人，設計標準為「10年一遇」。

報導指出，該縣投入公安、武警、消防和幹部群眾等500餘人參與搶險救援，有安全隱患區域的8000餘名群眾已轉移並妥善安置，無人員傷亡，相關救災工作正積極開展。當地村民表示，這次水勢極大，有些地方水位淹得比1998年那次還高。大雨如果繼續下，肯定還會有更嚴重災情，令人憂心。

(中時電子報)