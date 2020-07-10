信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋啟用後，成為熱門新興景點，已有近2萬人入園，還有6萬多人已預購門票等進場；由於公路總局第2養護工程處信義工務段，將於13日至15日，在省道台16線施工，屆時執行交通管制，請遊客注意。

台16線是前往雙龍吊橋必經路段，為提升道路品質，信義工務段將於13日至15日，在台16線19K到20K苗圃路段，進行路面刨除重鋪工程，施工期間，執行道路管制，每施工100分鐘放行20分鐘，請民眾注意開放通行時間，提早出門。

七彩吊橋開幕後，造訪遊客絡繹不絕，為了確保台16線道路安全，並提升雙龍瀑布園區觀光行車品質，道路改善工程完成後，將提升用路品質，帶給遊客更好的體驗，施工期間，可通行時間為9點40分到10點、11點40分到下午1點、2點40分到3點、及4點40分到5點，如果工程提早完工，將提早解除管制。

縣府表示，請用路民眾與前往雙龍瀑布七彩吊橋的遊客，注意台16線開放通行時間，或避開工程施工期間另擇期前往，如果要辦理退票，可於入園當日下午4點前，上網到訂票系統辦理退票。

(中時 )