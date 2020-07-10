2020年上半年，新冠肺炎影響資本市場，全球IPO的募資額與去年同期相比下降8％。

不過，中國大陸A股市場卻得益於資本市場改革紅利和疫情控制下呈增長態勢，帶動7月開始的連續上漲潮，滬深兩市成交量半日即超過人民幣兆元。

中國大陸資本市場的活絡歸功於近年資本市場的多項改革制度，KPMG安侯建業指出，陸積極打造A股市場成為優質的企業提升整體實力。

KPMG安侯建業大陸業務發展中心主持會計師陳宗哲表示，近年來中國A股資本市場改革措施密集出台落地，進程明顯在加快，促進了中國多層次資本市場體系的發展。

2019年初，上海證券交易所科創板落地、2020年推動深圳證券交易所創業板註冊制改革及新三板精選層在公開發行、轉板等方面的完善，陳宗哲指出，陸放寬了對企業盈利性的要求，降低企業上市的門檻，鼓勵大眾創業、萬眾創新。

另一方面，上海證券交易所也優化整體審核註冊程序、壓縮註冊審核時間、程序更加公開透明，陳宗哲認為，大幅降低了企業IPO成本並有效提升上市速度。

此外，科創板允許創新型境外上市和非上市的海外控股架構企業（紅籌企業）註冊上市，激發紅籌架構企業赴A股上市的積極性。

(工商 )