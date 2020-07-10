大陸信通院10日公布，6月大陸手機市場整體出貨量為2,863萬支，年減16.6％。1至6月，大陸手機市場整體出貨量累計1.53億支，年減17.7％。

新浪財經報導，大陸信通院指出，6月大陸市場5G手機出貨量為1,751.3萬支，占同期手機出貨量的61.2％；上市新機型24款，占同期手機上市新機型數量的51.1％。1至6月，大陸市場5G手機累計出貨量為6,359.7萬支、上市新機型累計105款，占比分別為41.5％和48.6％。

(工商 )