邊境管制未完全解封，台北國際觀光飯店等不到國際客紛紛轉型力拼國旅，針對不同形態的旅遊模式與目的，量身打造出專屬的住房專案，台北晶華酒店更採分眾策略瞄準朝九晚上上班族，推出「享受台北夜色」的「台北夜未央」住房優惠專案，期待生活一成不變的台北上班族，下了班後以少有的優惠房價入住台北晶華酒店，以「快閃」形式就近在台北都會度過「午夜場假期」，極具話題賣點。

台北晶華酒店「台北夜未央」住房優惠專案有效期間自7月15日起至8月31日，晚間六點下班後入住、隔天早上十點退房，客人可下榻13坪大的豪華客房、並含兩客晶華冠軍牛肉麵，並到晚間於頂樓游泳池畔開演的「晶華星空電影院」，在台北高樓戶外池畔影院看一場消者暑電影，專案價格每房3,600元，度假不必遠遊、台北市區就很有Feel。

台北晶華酒店坐落於綠意盎然的中山北路二段，前方有偌大的中山四號廣場，鄰近擁有大片綠地的14與15號公園，在一片城市水泥森林中，這樣寬闊且充滿綠意的環境優勢絕對是身處於城市、且遠離塵囂感的一時之選。再加上酒店交通四通八達，捷運站步行5分鐘可達，鄰近的中山線型公園、赤峰街巷弄與條通美食等在地特色文化，也從不同的角度豐富了台北夜生活的體驗。

「台北夜未央」住房優惠專案所贈送的晶華冠軍牛肉麵，是曾經榮獲第八屆台北國際牛肉麵節「牛肉麵料理廚王大賽」的冠軍品項，不但是酒店內azie餐廳的人氣美味，也曾受邀前往香港、東京、紐約…等地參展，並曾與國際級航空公司與郵輪合作，登上飛機以及船艙。這款具有代表性的美味也成功發展成冷凍以及常溫包裝，進軍香港以及日本市場，房客獲贈的兩碗牛肉麵會由客房餐飲服務人員送至房間，於晚間九點至午夜三點期間供應。

位於飯店頂樓露天泳池的「晶華城市星空電影院」，活動期間每日晚間會播放好萊塢精采大片邀請房客前往欣賞，泡在泳池中、徜徉在星空下，享受國際都會中難得的休閒快意。

(工商 )