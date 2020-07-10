智冠(5478)6月營收5.72億元，月減6％、年增24％，較5月減少主要因集團與知名遊戲廠商經銷合作的遊戲新作自高基期逐漸收斂所致，但仍對上半年營收帶來不少挹注，加上子公司遊戲新幹線2款新遊戲《三國群英傳M》及《古劍奇譚網路版》穩定貢獻，第2季合併營收18.87億元，年增39％，上半年合併營收38.02億元，年成長達33％。

子公司網龍(3083)自製研發的重量級IP MMORPG手遊《黃易群俠傳M》將於7月上市推出，遊戲已在本周搶先開放雙平台預先註冊，並推出「門派秘笈包」及「創意微影片大賽」等多項活動，吸引玩家踴躍參與，《黃易群俠傳M》也同步開發手機及電腦多平台版本。

遊戲新幹線與宇峻(3546)聯合發行手遊《三國群英傳M》本周重大改版開放等級上限75級及多座城池地圖，並首度舉辦大型軍團賽事「百萬獎金爭霸賽」，祭出超過100萬元總獎金與海量超值虛寶，吸引上千組軍團報名參戰；另款代理線上遊戲《古劍奇譚網路版》7月也將陸續開放新職業與副本，並帶來《古劍奇譚》IP十周年慶典活動。

金融科技子公司藍新集團持續發展線上代收付業務規模，同時也將積極布局線下支付市場，旗下《ezAIO簡單收》多元支付收款服務今日正式導入全台47家三井3C門市，為商家與消費者提供《ezPay簡單付》電子錢包、藍新金流信用卡支付、電子票證以及各式行動支付等多樣化的支付選擇，並同步擴大《ezAIO簡單收》、《ezPay簡單付》的應用場域。

(時報資訊)