數字(5287)6月合併營收1.28億元，為歷年同期新高，年增6.88％，上半年合併營收7.39億元，年增2.59％。展望下半年，結婚吧、100室內設計將啟動收費機制，可望增添營收成長動能。

數字表示，台灣疫情控制得宜，帶動消費者對於線上服務需求增加，而憑藉產品獨佔優勢，且持續開發多元服務，提高會員的付費意願與黏著度；其中591房屋受惠房市持續暢旺，營收較同期成長逾10％。此外，8591及8891也推出多項服務，使整體營收穩健成長，挹注數字上半年合併營收達7.39億元，年增率2.59％。

數字旗下新創平台發展，Tasker出任務平台，除人力共享市場外，針對水電、修繕及清潔等生活服務項目，推出「宅任務-抵家服務」，6月會員註冊數較去年同期大幅成長276％；結婚吧提供一站式婚禮服務，隨著疫情趨緩，下半年婚宴市場開始熱絡；100室內設計累積豐碩的設計圖庫、影音、設計文章，並提供設計公司資訊服務，結婚吧及100室內設計已陸續測試並優化調整收費機制，以期年底前完成測試，並貢獻營收。

(時報資訊)