連接器廠—信邦(3023)及嘉澤(3533)分別受惠於MAGIC及遠距生活產品需求強勁，第2季業績同步創高，其中信邦第2季合併營收為53.43億元，創下單季歷史新高，嘉澤第2季合併營收47.27億元，亦創下單季歷史新高，由於業績表現亮眼，兩家公司獲外資買盤力挺，今天股價聯袂創下掛牌新高。

信邦深耕MAGIC五大產業，讓公司業績無畏新冠肺炎疫情穩定成長，由於醫療及健康照護、汽車、綠能、通訊及電子周邊等產業銷售較5月成長，信邦6月合併營收為18.36億元，月增3.42%，年增9.23%，連3月創下歷史新高，累計第2季合併營收53.43億元，季增18.42%，年增9.27%，亦是單季歷史新高，累計上半年合併營收98.56億元，年增10.18%。

受惠於電動自行車、醫療、綠能等產品訂單強勁，信邦樂觀看待第3季營運，預估第3季業績可望再創單季歷史新高，法人預估，信邦全年合併營收有機會突破200億元。

新冠肺炎疫情帶動伺服器及NB等遠距生活產品需求，嘉澤第2季業績展現強勁成長力道，儘管6月因NB拉貨趨緩，單月合併營收14.91億元，月減1.91%，但第2季合併營收47.27億元，季增50.73%，創下單季歷史新高，累計上半年合併營收為78.68億元，年成長14.45%。

由於第2季營收衝高，法人預估，嘉澤第2季有賺進一個資本額的實力。

信邦及嘉澤第2季業績表現亮眼，獲得外資力挺，今天在外資分別買超信邦1031張及嘉澤553張下，兩家公司股價不僅逆勢收紅，更創下掛牌新高價。

(時報資訊)