電信三雄公布6月營收暨上半年半年報，台灣大(3045)上半年每股賺2.26元，坐穩電信獲利王，中華電(2412)、遠傳(4904)則分別為2.18元、1.35元。

台灣大6月自結合併營收106.1億元，營業利益13.4億元，稅後淨利為10.3億元，稅後EPS為0.36元，109年自結前半年合併營收631.9億元，營業利益86.1億元，稅後淨利為63.6億元，稅後EPS為2.26元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，6月momo電子商務營收強勁成長43%，並受惠於費用率下降，獲利年成長幅度更進一步擴大；電信業務方面，雖受高階手機案銷售減少影響獲利，但IoT物聯網用戶在智慧路燈與電表的需求增加下持續成長，並隨5G開台，5G資費可望提升用戶貢獻度。累計前半年合併營業利益年成長1%，各項業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達全年財測57%。

中華電6月合併自結營業收入為159.8億元，較去年同期減少，主要因手機銷貨收入、國際網路營收及行動服務營收減少，抵銷資通訊專案營收、數據網路營收及國際數據交換營收的增加，歸屬於母公司業主之淨利為29.8億元，稅後EPS為0.38元，與第二季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期，累計上半年稅後EPS為2.18元。

遠傳6月合併總營收為61.63億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.80億元與7.66億元，6月單月稅後EPS為0.24元，年成長率達8.7%；累計至今年6月，遠傳合併總營收為380.64億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為138.88億元與44.11億元，自結稅後EPS為1.35元。

遠傳第二季淨利超越財測目標達到109%，累計今年1至6月EPS已達全年度財測目標的55%。

(時報資訊)