振興三倍券上路，到屏東哪裡買最划算，屏東縣政府號召全縣店家一同推出「屏東買起來」優惠活動，目前首波優惠上架，共有數百項優惠措施，無論是百貨公司或是地方特色小吃，美食好康都網羅在內，邀請民眾造訪屏東聰明消費，一次買起來!

屏東縣縣長潘孟安表示，屏東的物產無論是咖啡、可可、檸檬和黑鮪魚等等都是全台灣的重要產地，以在地物產料理餐廳和伴手禮更是值得大家親自到產地來消費。感謝縣內店家積極參與這次「屏東買起來」優惠活動，營造友善地消費空間，共同歡迎全國民眾安排一趟屏東之旅，充實生活樂趣。

在行政院推出振興三倍券之後，引起民眾熱烈討論，以及規劃如何好好享受這項好康政策。振興三倍券15日即將開跑，精明的店家也提出各項優惠，準備迎接這塊刺激消費的大餅，紛紛加碼吸引顧客眼光。屏東縣為國內外民眾假日出遊和美食紓壓的首選縣市，有鑑於縣內許多優質店家提出新商品或創意餐點，尚未讓消費者清楚認識，因此由縣府城鄉處發起此次「屏東買起來」活動，設置專屬網站，集合百家名店優惠資訊，首波推出300多項優惠方案，供民眾選擇。從冰品老店到大型海鮮餐廳，吃飽吃巧樣樣有。特色商品從檸檬冰品到精緻糕點等多種選擇，皆是名店名物的強力推薦。

屏東縣也為了迎接全中運的選手、隊職員和加油應援團，屏東買起來特別提供「全中運暖心接待優惠方案」，讓選手和親友團來到屏東比賽時，在屏東二家百貨公司就可以補充各項用品的優惠，補充營養和體力，賽事後也可以好好聚餐逛街，歡迎親友團一起到屏東為選手加油，共同享受賽事樂趣。

屏東縣政府表示，對於迎接全中運，許多熱情店家紛紛提出接待優惠，也展現出屏東縣民當主人的心態，希望這些選手們和親友團可以放心來作客感受屏東的熱情。振興三倍券請一定要來屏東使用，屏東物產豐富，店家用料實在，待客如親，在屏東買到的不只是特色和優惠，還有贈送滿滿的人情味。優惠網址：屏東買起來http://www.ptcrzshop.com/

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