寶雅（5904）在台北東區與信義店開大店挹注下，6月合併營收達14.38億元，月增9%、年增8%，累計上半年合併營收82.06億元續創近年新高，年增長7.7%。

寶雅截至6月底為止，全國共有239間寶雅、9間寶家，迎來第三季旺季以及振興三倍券帶動，有望再度帶動營收大幅成長，續創新高。

針對政府15日發放三倍券，寶雅不僅推出消費300元就贈500元折價券，同時至8月11日連續 28天，天天抽一台SWITCH，活動結束日更抽出五台Gogoro，期振「心 」消費衝業績。

寶雅強調，將提供全方位的支付方式有感回饋，包括 紙本、信用卡、悠遊卡、行動支付皆能配合，無論使用實體振興券或 綁定指定信用卡消費皆可享有多重優惠，此外，LINE好友免費領取1 ,000元折價券，買一送一優惠一次提供65大品牌皆可適用回饋，預期可望帶動三～四成業績成長。

(工商 )