國內工業用蝶閥龍頭大廠捷流閥業，因石化、船舶及電子業對工業閥門產品需求暢旺，造就6月、第二季及上半年合併營收傳捷報，全面成長，尤其第二季合併營收攀升至6.39億元，創單季新高，也比去年同期成長6.55％。6月及上半年合併營收則改寫同期新高。

捷流閥業今（10）日公布6月合併營收近2億元，較去年同期增加16.41％，改寫同期新高；第二季合併營收6.39億元，創單季新高，比去年同期成長6.55％。上半年合併營收12.15億元，締造同期新高，較去年同期成長0.95％。

捷流表示，捷流去年第四季起，在台灣投入自動化產線建置，整體產量的提升，搭上石化、船舶及電子等產業主要客戶訂單需求回溫的趨勢，是第二季營收改寫單季新高的關鍵。

捷流表示，中美貿易戰尚未休兵，台灣及東南亞國家感受到客戶從大陸撤離，在海外設新廠的訂單需求，目前接獲東南亞訂單金額8千萬元，產品訂單能見度也從第二季起大幅提升，目前客戶洽詢產能排到年底。

尤其，捷流在台灣工業用蝶閥市佔率高達六成，更是中國大陸第一季封城期間，東南亞製造業重點詢問的主力解決方案。捷流擁有自主研發能力及高品質量產技術，可依不同產業，不同產品等特殊需求，第二季起持續接獲新訂單，目前兩岸接單呈現成長動能。

捷流表示，捷流持續下半年看好製造業產能重心移轉所創造的良好市場發展機會。除持續進行產品銷售結構優化，藉此提升捷流整體獲利能力外，並將積極切入中高階雙偏心、三偏心蝶閥及代理客製閥市場，透過鍛造及加工上下游供應鏈垂直整合，將捷流量產規模效益發揮到最大，有助於鞏固在閥業市占率。

捷流指出，捷流陸續桃園生質能中心、高雄港洲際二期石化專區等大型訂單，預計今年下半年陸續認列出貨，有助於帶動捷流下半年維持良好營運動能。

(工商 )