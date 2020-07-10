大成鋼(2027)10日董事會決議，通過現金增資發行新股案，採現金增資，發行股數5億股，每股面額為新台幣10元，發行總金額為新台幣50億元，發行價格暫訂每股以新台幣20元發行，實際發行價格則授權董事長視市場狀況，與證券承銷商共同議定。

對於這項現金增資案的主要用途，大成鋼發言人林炳文表示，主要是用來償還銀行借款，以改善財務結構。

(工商 )