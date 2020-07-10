林逸欣睽違四年即將推出全新EP專輯《想都沒想過》，七月初發文透露三組神秘關鍵字「七月底、新EP、LIVE」，和粉絲預約「2020下半年，留點時間給我」，日前終於在個人臉書驚喜揭曉，將於24日展開全台巡演，首站選在台北舉行。她3年前因拍戲摔傷骨盆、一度無法翻身，歷經一段時間沉澱，林逸欣發覺「音樂還是自己最熟悉的溝通語言」，將心境的轉折成長，整理成音樂作品與大家見面，她說：「這是一張很有『前進感』的音樂作品。」記錄了一段自己人生向前移動的關鍵旅程。

出道以來，林逸欣跨足電影、音樂、主持、綜藝、戲劇領域，全能全才形象深植人心，但林逸欣坦言在人生路上，時常感受到「計劃趕不上變化」的現實壓力，但也逐漸體悟，正是許多千迴百轉的曲折、「想都沒想過」的旅程，造就了現在的自己。林逸欣花了這麼久找尋自己，現在終於能說出「我已成為我想要的我」，新的EP《想都沒想過》是給這些年的自己一個交代，也對未來懷有更多期盼與展望。林逸欣的音樂會首站，將於24日在台北「後台咖啡」開唱，門購票洽KKTIX網站。

林逸欣睽違四年推出新EP。（旋轉娛樂提供）

(中時 )