「科學與藝術在山腳分手，在山頂重逢」法國詩人福樓拜曾如是說。既是藝術博士又是數學家，又著迷於風景畫的德國藝術家斯芬．杜爾，長期嘗試以不同媒材表現風景畫，對他而言既要向傳統看，又要持續挑戰非傳統的形式，對於自己的創作概念，他稱之為「復古前衛」。

杜爾表示自己從2001年開始嘗試彩色系列的風景畫創作，當時多是「挪用」古典藝術家的風景畫，再以自己創特的矽膠、油彩、漆料，把傳統寫實的風景畫予以抽象；2005年他又開始嘗試單色畫，以全黑漆創作，畫面中有啞光與銧片黑，又有勾勒線條的樹酯，他表示這樣的作品主要想表現筆觸與光影，希望觀者都能在面前走動以感受不同光線下的變化。

首次在台個展《新風景4.0》涵蓋了杜爾過去的創作嘗試，以及他自2015年開始的新創作，他表示新的系列和以往由真實的風景畫轉為抽象不同，反而是將電玩畫面，即電腦生成的「矢量文件」，將不存在的風景再轉換，包括將過度飽和、鮮豔的色彩淡化，還原成看似像真實存在的風景。

杜爾表示，對風景畫情有獨鍾，或許是和母親收藏了一些19世紀風景畫所影響，加上求學時期90年代後現代主義當道，原創、混搭是自己重要的創作背景，他常認為自己的創作角色如同DJ，截取不同領域的曲目做混音，重生新的感官刺激，但不論自己的創作手法如何變化，包括看當代的電玩美學，他認為從傳統走來都是必然的。

杜爾的純黑單色畫系列，曾與華人水墨藝術家聯展，他觀察東方山水畫更重「留白」，白反而是畫面中最主要的部分，而自己的墨色則更重光影與輪廓，是東、西方在表現風景的手法上，一大不同處和趣味點。

(旺報 )