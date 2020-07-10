高雄市議長許崑源墜樓身亡，卻遭民進黨桃園市議員王浩宇在臉書揶揄，引發爭議，許崑源遺孀林絲娛也正式提起告訴，王浩宇得知消息後在臉書崩潰PO文討拍，遭宅神朱學恒酸「有一種安靜的走，叫做王浩宇很想被罷免所以不願意安靜的走」，顏寬恒看到後也在底下默默留下一個字，吸引網友爭相按讚朝聖，就連跟朱學恒交情不錯的資深媒體人黃暐瀚也嚇到，直問「寬恒也有發囉朱大喔？XD」。

王浩宇遭林絲娛提告後，崩潰在臉書PO文「胡亂提告，是要幫李眉蓁造勢」、「真的是夠了」、「讓許議長好好的、平靜的離開，難道不好嗎」，反遭網友大罵敢做不敢當，就連朱學恒也忍不住開酸「在那邊機機歪歪不讓往生者安寧，被告了又要崩潰」。

顏寬恒意外現身留言，吸引網友朝聖 (圖／翻攝自朱學恒臉書)

未料PO文一出後，顏寬恒意外現身，留了一個「唉...」字，吸引網友爭相按讚朝聖，就連黃暐瀚也偷偷按了個笑臉，回問「寬恒也有發囉朱大喔？XD」，不少人也紛紛留言：「寬哥先處理3Q，王浩宇就交給中壢鄉親了」、「準備罷免3Q中，要變刪Q了」、「朝聖」、「寬哥現身啦~~」、「置板凳」、「寬哥何時要來罷免那個打手X進醫院的」，朱學恒看到留言後也笑回：「不行(罷免)！3Q哥要養著，我要繼續看笑話」。

人家親人過世，你在那邊機機歪歪不讓往生者安寧 結果遺孀要告你了，你又說是在幫高雄助選又不讓往生者安寧 真正被告了又要崩潰，叫人家家屬讓往生者安寧的走 有一種安靜的走，叫做王浩宇很想被罷免所以不願意安靜的走 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年7月9日 星期四

(中時電子報)