宜欣國小10日舉行多功能學生活動中心動土典禮，未來將興建地上3層樓建築，預計2021年底前完工；將提供全校師生集會、社團練習、體育活動等完善空間，同時作為社區居民的集會活動場所。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

台中太平區宜欣國小10日舉行多功能學生活動中心新建工程動土典禮，學校師長及各界人士一起見證，將興建地上3層樓建築，預計明年底前完工，將提供全校師生集會、社團練習、體育活動等完善空間，同時作為社區居民的集會活動場所。

宜欣國小30多年來沒活動中心，經校方爭取，將現有里民活動空間改建為複合式活動中心，在台中市政府編列5000萬元及教育部挹注2000萬元，共7000萬元興建3層建築物；市長盧秀燕表示，市府重視教育，兼顧師生及居民需求，打造校方與3里共用的複合式活動中心。

盧秀燕指出，改建舊有的宜欣、宜昌與宜佳3里聯合里民活動中心，包括，1樓里民活動中心、辦公室及社區教室，提供社區活動使用；另專科教室、2樓學生活動中心及3樓看台區，由學校師生運用，透過新的建築空間，讓學校與社區互惠共好。

教育局指出，現有聯合里民活動中心，宜欣國小西南側校地內，與三元宮圍塑的戶外角地，為平時廟會慶典舉辦活動的主要空間，透過活動中心重新規劃，除供師生使用，更提供社區民眾優質的運動休閒場所。

民進黨立委何欣純表示，宜欣國小因年久失修，校內牆壁龜裂嚴重，去年邀集教育部等相關單位會勘，並向教育部爭取核定挹注2000萬元經費，將原社區活動中心改建為學校活動中心，地方期盼多年興建「學校及社區共用活動中心」，一次到位。

(中時 )