CITIZEN正式宣佈沉默王牌王建民出任CITIZEN台灣2020年的男錶代言人，在官方釋出的照片中，場邊的王建民難得以墨藍紳士造型亮相，手上戴的是時尚腕錶光動能GPS衛星對時腕錶CC3085-51E，在王建民紳士中帶有堅毅自身不凡沈穩氣度下，再次成功詮釋CITIZEN期盼傳達專注堅持的品牌精神Better Starts Now。

記者會現場王建民難得輕鬆的談起，與CITIZEN的合作早有脈絡可循，去年初就曾受邀擔任CITIZEN活動嘉賓，對於當時雙方合作愉快印象深刻。CITIZEN台灣分公司總經理 渡邉 将人表示，「王建民能受台灣所有世代之關注及肯定，除了球場表現外，更重要的是「敢 超越」的精神，此堅持追求更好的可能、專注當下的堅毅特質，跟CITIZEN品牌信念不謀而合。

沈默王牌王建民遇上神救援黃子佼 意外透露40號球衣下一步

記者會同時邀請號稱「神救援」、「零負評」主持人黃子佼擔任現場主持，當沈默王牌對上主持王牌，也讓現場互動更顯幽默。記者會以二度「加盟」為主軸，為了象徵經典永存，現場特地為王建民換上CITIZEN 40號球衣，也為正式宣佈2020男錶代言人身份。

記者會現場黃子佼一句「很少看到你在球場外的角色穿上40號球衣」竟也引發出王建民感性對身份轉換的告白，「在40號球衣的臂章上有了CITIZEN 鈦科技50週年，角色就從運動員變成代言人，這其實是人生另一種挑戰。」「當然希望擔任代言人後的下一步是把「敢 超越」的精神理念傳遞，這對我個人來說特別有意義，代表持續的自我堅持超越下，一切皆有更好的可能」

精準掌握時間 王建民御用錶成為球場亮點

球場訓練和時間息息相關，運動員養成訓練計畫，更是有賴於精準的時間掌握。王建民也透露球員訓練與時間關係，美式訓練以質為主，一天練習時間可能只有3小時，這3小時要如何有效率的分配就有賴於時間的掌控，包含重訓、體能衝刺等的時間都以秒為單位計算，「從去年第一次和CITIZEN合作後，習慣配戴光動能GPS衛星對時超級鈦腕錶後，現在我當教練後手上就一定會戴著CITIZEN，才能幫球員精準分配時間」。

當身份轉換成教練，看錶也成為王建民在訓練場的經典畫面，而此次王建民指定搭配的御用錶款CC3085-51E，一貫承襲CITIZEN光動能、全球GPS衛星對時及Super Titanium超級鈦TM等獨有核心技術，為配戴者提供更方便的時間體驗，更象徵CITIZEN從未停止創新，且不斷自我挑戰的精神。

集合CITIZEN科技之大作 完美登場

CITIZEN 2020男錶全新形象廣告於記者會現場獨家首播，代言人王建民於廣告中駕馭的光動能GPS衛星對時腕錶CC3085-51E，採用CITIZEN獨家超級鈦表面硬化技術Duratect DLC，讓錶款呈現出自然地石墨黑光澤，極簡的深黑色面盤透過雙面防眩光藍寶石玻璃鏡面散發出成熟穩重的氣息，橘色秒針設計源自於鈦金屬在高溫加工之下所散發出的炙熱光芒，展現出CITIZEN在鑽研鈦金屬技術上有著絕對自信。承襲過去的研發經驗，CITIZEN將光動能GPS衛星對時技術以及獨家超級鈦科技做出完美的結合，錶款重量約只有103g，搭載F150光動能GPS衛星對時機芯，具備40個時區時間，暢遊世界各地都能瞬間調校時差，讓你對於時間的掌握超越想像。

台灣首度官方發表全新光動能電波腕錶

在記者會上同樣受人矚目的還有首度亮相的多局電波錶款CB5887-55H，一襲深灰色的GIP灰色電鍍，內斂且富含質感，除了可透過接收多局的電波訊號精準的調整時間外，還具備著萬年曆、星期日期顯示和碼表計時等多樣實用的功能，面盤上淡藍色點綴設計如同海洋波浪般劃過面盤，CITIZEN巧妙設計絕對讓你的服裝搭配大大加分!

(中時電子報)