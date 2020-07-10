畢業季剛結束，各企業大舉攬才。資誠（PwC）會計師事務所日前舉辦第五屆「PwC Challenge Day X Running Fighters」職前體驗營，邀請百位大學在校生參與遊戲競賽，同時吸引新鮮人至PwC。

面對數位科技時代，資誠聯合會計師事務所人資長林瓊瀛表示，學生須學習和新科技相處，打造數位適應力，資誠幾年前就已開始發展數位化，因此今年面對疫情的影響，能夠落實居家辦公並透過數位化有效率的完成工作，也強調資誠落實彈性措施，以期透過靈活穿搭及彈性工作政策，讓員工更快樂、更健康、更具生產力。

林瓊瀛指出，現今企業選才著重於T型、π型等跨領域人才，單一專長已無法滿足職場上的需求，且容易被取代，若具備第二專長或數位能力者，對公司的貢獻度更大且能顯著的提高個人的不可取代性。他認為，學生應妥善利用在校時間充實及精進自我、開啟夢想大門。

(工商 )