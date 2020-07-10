振興也要振心，疫情趨緩景氣逐步回溫，HAPPY GO關懷公益團體，即日起於官網的「陪你一起走」公益愛心捐點平台推出捐款新功能，方便全台千萬卡友不只可以捐點，也可以透過捐款方式幫助公益團體一起度過後疫情時代。同時為擴大公益服務對象，新增「瑞信兒童醫療基金會」為公益捐點合作夥伴，呼籲卡友一起關懷和幫助急重症病童。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司總經理梁錦琳表示，上半年受疫情影響，各行業景氣低迷，也關注到公益捐點的狀況顯著下滑，3月隨即利用「防疫不忘公益」的主軸與卡友溝通，發現捐贈點數總量雖不如以往，但捐點人數卻較去年同期成長3成。

梁錦琳表示，在目前各行業喊出振興經濟的同時，HAPPY GO也希望能扮演協助公益團體走出募款寒冬的角色，推出全新的捐款功能，讓卡友即使在點數不足的情況下，仍能發揮愛心做公益。今年更積極與不同的公益團體深度合作，透過計劃幫助不同層面的弱勢孩童，更希望讓「陪你一起走」公益捐點平台成為最有效傳散各項公益計劃的平台，發揮企業拋磚引玉、讓愛加倍的效果。

HAPPY GO長期深耕公益，2007年推出全台首創的「陪你一起走」愛心捐點平台，10多年來攜手多家公益團體，串聯起點數與各公益團體的需求。即日起，HAPPY GO將長期關注急重症病童的「瑞信兒童醫療基金會」納入捐點平台的全新公益合作夥伴。

瑞信兒童醫療基金會因創辦人吳春福夫婦陪伴孩子經歷一段醫療旅程，深刻體會兒童與家庭在醫療過程中的辛苦，以及兒科醫療人員與環境的困境，集結親朋好友及大眾的支持，成立國內唯一以兒童友善醫療為核心的基金會，協助上千位急重症病童實質的醫療費用補助，並提供兒童醫療輔導師與表達性藝術治療的服務，由受過訓練的專業人士在整個治療過程陪伴並處理病童與家屬的情緒，協助他們用正向態度來面對治療，共同營造兒童友善醫療環境。

此外，10月18日瑞信兒童醫療基金會將舉辦「2020 HAPPY RUN 為兒童友善醫療而跑」路跑活動，歡迎全民一起為公益而跑，路跑報名資訊請洽瑞信兒童醫療基金會官網查詢。

(工商 )