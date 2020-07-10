電商龍頭網路家庭（8044）10日公告6月營收達35.86億元，較去年同期成長20.76％，不僅創歷年同期新高紀錄，也達成連續12個月的營收站穩30億元大關，累計網家今（109）年上半年（1～6月）營收為209.73億元，較去年同期成長16.33％，也創下歷史上的上半年亮眼營收表現。

網家第2季單季營收102.93億元，已是連續三個季度達到百億元，也創歷年同期新高。

網家表示，6月營收動能，主要是來自PChome線上購物20週年慶，除結合線下快閃店實體活動，整合虛實消費體驗，更於站上同步集結百大知名品牌推出各種優惠活動。

另外，6月夏季高溫狂飆，炎熱天氣促使消費者依賴網購採買，生活用品、食品和日用品銷量激增，而娛樂商機也受到消費者青睞，台灣境內管制逐漸解封，6月起民眾紛紛計畫出遊，添購戶外及玩水用品和運動商品需求增加，其中以空拍機業績年增2倍最夯，宅在家的電玩商品業績年增也近2倍。

網家表示，旗下PChome 24h購物今年上半年行動端已占全站流量逾60％，且活躍行動端用戶更達近百萬，也帶動上半年行動端新增會員數年增80％。看好行動購物趨勢，PChome 24h購物今年持續優化行動端服務，受惠行動端流暢的介面設計，消費者可於60秒內快速完成購買流程，並在24小時內收到訂購商品，滿足各式生活中緊急的購物需求。

展望近期營運動能，網家表示，旗下Pi錢包近期響應振興3倍券政策，開放綁定Pi錢包，消費者登錄成功後，即可於適用通路累計消費滿3,000元回饋政府振興3倍券的2,000P幣。網家表示，透過P幣回饋將可擴大消費範圍。

而7月份進入暑假，旗下下PChome 24h購物開跑「夏季生活提案」活動，全站推出下殺33折起優惠，及36大銀行最高回饋26.88％。此外，全站消費滿額登記送限量全家霜淇淋，並且攜手漢堡王推出美味優惠活動，透過活動頁轉盤轉出專屬優惠券，即可於漢堡王實體門市兌換使用。

法人表示，網家今年下半年成長動能將聚焦跨境電商、3C產品，以及打造集團生態系，加上網家去年重返獲利軌道，子公司商店街也於今年6月轉虧為盈，預期下半年營運展望樂觀。

不過法人表示，網家今年獲利是否可以回到2016年高峰7.7億元，仍有待觀察B2C事業毛利率是否回升。法人指出，網家B2C事業毛利率於2016年達16％後即逐年走低，主要是因低毛利率的3C商品比重提高，而非3C商品殺價競爭嚴重，導致毛利率下降，因此今年網家旗下產品組合毛利率是否回升，將會是觀察重點。

(工商 )