政府振興三倍券7月15日上路，搶攻這一波報復性消費商機，東元餐飲集團旗下摩斯漢堡、Royal Host樂雅樂家庭餐廳、美樂食（含日本食堂、幸福家及串家物語）三大品牌聯合加碼推出「安心饗樂3倍券」。三家品牌各推出三項優惠，讓消費者享受3x3遠超過三倍的好康。7/15～8/31消費者持紙本振興三倍券至摩斯漢堡、樂雅樂、美樂食單筆消費不限金額，即贈「安心饗樂3倍券」乙份，總價值超過3,500元，標榜給消費者超乎預期的振興優惠。

配合振興券上路，摩斯漢堡自7/15日起亦推出「夏日感恩季」活動，讓使用振興三倍券消費的客人享受更方便的服務與更多樣的餐食組合，全力衝刺暑假業績。夏日限定新品泰式椒麻雞腿堡搭配摩斯雞塊、米斯球、冰紅茶（L）只要200元，以及最適合野餐出遊的fun暑假歡聚點心盒或雞塊點心盒加SNOOPY疊疊馬克杯（2個）超值價600元，另有多樣200元～1,000元各式超值組合，各種支付方式皆享優惠。

東元集團推出的「安心饗樂3倍券」優惠滿滿，摩斯漢堡推出優惠美味買就送，凡憑券點購1.元氣牛肉蛋堡、冰紅茶（L）送方塊薯餅3個，優惠價90元（原價125元）、2.藜麥燒肉珍珠堡、冰紅茶（L）送蒟蒻乙杯，優惠價115元 （原價155元），3.冰紅茶（L）第二杯10元（原價40元/杯），以上優惠憑券享用至9/15日。

Royal Host樂雅樂家庭餐廳推出回饋總價值超過1,000元，凡憑券1.至店內用餐消費滿1,200元，加贈沙朗牛排海鮮鮮蔬拼盤乙份（價值550元）、2.店內用餐消費滿1,200元，現抵300元、3.店內用餐消費主餐380元以上，免費升級豪華套餐乙份（價值305元，含湯品、白飯/麵包、甜點、飲品各一），以上優惠憑券享用至10/31。

美樂食推出消費滿額送，1.憑券至日本連鎖食堂用餐，消費滿200元贈招牌原味玉子燒乙份（價值65元），2.凡憑券至幸福家用餐，消費滿500元贈原味玉子燒乙份（價值75元），3.憑券至串家物語南港店用餐，贈華麗特製明太子章魚燒每人乙顆。

此外，還有隱藏版摩斯漢堡網路商城、蜜可頌、安悅電器等品牌優惠，7/15起快持紙本振興三倍券至摩斯漢堡（281家）、Royal Host樂雅樂家庭餐廳（12家）、美樂食（含日本食堂10家、幸福家1家及串家物語3家），全台各門市消費領取「安心饗樂3倍券」，一券在手回饋多更多。

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