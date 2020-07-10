日盛投信上選基金經理人張亞瑋今（10）日表示，各國央行強力寬鬆，國際股市延續強勁走勢，美國科技股續強，台股亦呈現股匯齊揚，指數續沿五日均線走勢，多方格局不變。目前各期均線多頭排列，外資續站買方，指數穩健走揚，近期重量級科技股法說會陸續登場，將釋出基本面逐步轉佳訊息 ，台股拉回即是買點，可留意業績題材股。

張亞瑋指出，現階段盤面觀察重點有三，1.新冠疫情最壞情況已過，目前訂單能見度不長，第三季不確定性高，持續觀察重量級企業法說。2.美中貿易衝突雖有擴大可能，但不至於失控，此為美總統大選前的黑天鵝。3.看好新冠疫情結束後動能回溫的「低基期消費性電子」、「下半年具出貨動能」及「成長延續性高」個股，視角拉長至2021年成長力道強的族群。

張亞瑋分析指出，盤面上以產業趨勢及在美中貿易下，產業地位佳的個股表現最好，資料中心、5G基站、利基IC設計相關半導體上游表現最為強勢。疫情升溫使台股盤面資金短期退出消費性電子，如蘋果及華為供應鏈，但市場對於明年的5G手機滲透率及光纖佈局仍有期待。產業焦點仍以下半年營運動能佳及2021年產業趨勢穩定向上的伺服器、5G基站、光通訊、蘋果供應鏈為主。

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