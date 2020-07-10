正緊鑼密鼓規劃中的「台北雙子星」大樓，最近惹議。由於基地位於「國定古蹟」北門、鐵道部旁邊，學界憂心整體開發案將讓西區門戶計畫區人文歷史風貌遭毀，近日傳出文資、建築、都市設計界將發動連署抗議。對此，台北市捷運局今（10）日發文聲明，「台北雙子星」大樓興建前，都遵守相關法令及審議規定，依文資審議委員意見進行適切調整。

「台北雙子星」大樓開發案，由於緊鄰「國定古蹟」，5月依法送文化部文資審議，由於底座的裙樓，因此被外界認為有過度寬廣、且外凸，引發文資、建築界憂心，該開發案，將破壞西區門戶計畫區人文意義及景觀。

捷運局今發表聲明，臺北市政府推動的「台北雙子星」大樓案，位於國定古蹟北門、鐵道部旁，投資人台北雙星公司今年5月依文資法送文化部文資審議，依委員意見調整修正建築規劃設計後，於6月再送文化部文資大會審議；惟調整修正部分，尚未能契合文資審議委員之意見及期待。

北市捷運局已要求台北雙星公司，應在符合相關法令規範下，依文資審議委員意見進行適切調整。

北市捷運局說明，「台北雙子星」大樓的高度，在臺北車站特定專用區C1、D1東半街廓聯合開發區(捷)細部計畫案都市設計管制要點，已有所規範，即C1大樓高度不得高於280公尺，D1大樓高度不得高於360公尺，目前規劃是一棟55層樓、一棟74層樓，在高度上均符合規定。

整體「台北雙子星」開發案基地面積約9,550坪，容積率1150％，總樓地板面積約可達15萬坪左右。

依據以上限高及容積基準，雙子星大樓將為具有相當規模、較為高聳的建物，而非低矮型建築。針對量體、高度與其他周邊應配合事項，包括大樓基座、塔樓後續設計，並無違背「擬定臺北車站特定專用區C1、D1東半街廓聯合開發區(捷)細部計畫案」相關規定。

捷運局說明，對D1開發大樓而言，因為地下4層及地上2層樓的共構基礎，為配合機場捷運通車，已先行施作完成，如D1開發大樓之續接預留柱、高速電梯基坑、逃生梯等設施，在設計上，已對D1開發大樓之裙樓區設限。

捷運局說，為避免對周邊古蹟造成影響，D1開發大樓西南角已採截角式之設計，並提供相對之開放區域供民眾駐足，俯視古蹟。另為配合北門之高度及素材，在台北長廊亦採與北門能相融合之素材進行設計，基座以上之塔樓區域已退縮12公尺以上的距離，讓整個天際線更為開闊。

捷運局表示，台北雙星公司將依今年6月文資審議會議結論，向委員說明，D1開發大樓之現況及受限制條件，以及整個基地的安排配置；惟即使在建築設計量體的規劃上，已為退縮，因相對於國定古蹟，「台北雙子星」大樓量體仍屬龐大。為增進對古蹟之友善程度，減緩相對視覺上的壓迫感，未來在D1開發大樓西南角及靠延平北路側，將會採行綠化或其他措施，藉以減緩視覺衝擊影響。

捷運局指出，外界對於「台北雙子星」最新設計中，將新增900個地上停車位，屆時車輛湧入，必將使該處交通打結之疑慮，北市府已要求台北雙星公司委請交通專業顧問，進行交通影響評估分析中，等到提出後，經北市府交通局審查同意後，才會允許設置。

捷運局亦要求該公司，應充分評估並應符合都市設計管制要點之相關設計規範，以降低對周邊交通的衝擊與影響。

北市捷運局強調，C1/D1土地開發案為臺北市西區門戶計畫的核心及臺北城市門面，更是臺北市政府重大建設，臺北市政府肩負市民及社會大眾對於市政建設的期待，捷運局會落實監督該開發案在符合相關法令之規範下，儘速推動開發，以早日實現「國家門戶，首都地標」及重現西區門戶風貌的願景。

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