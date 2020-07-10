馬來西亞歌手張與辰10日推出新歌〈My Buddy〉，該曲找來志同道合的好友許書豪共同編曲、李冠群填詞，並由陳大天擔任MV導演；張與辰、許書豪、陳大天去年因參加音樂創作營而認識，張與辰和許書豪在音樂創作營時是同組隊友，陳大天雖是另一組，但三人在創作營期間長時間相處培養出良好默契，後來成為好友，促成了這次合作的機會。

張與辰很欣賞許書豪做事情的態度及專業的樂理能力，所以要創作這首歌時，腦海中第一個的念頭就是想找許書豪合作，他說：「我跟書豪彼此互補，他會在我天馬行空浪漫的想法中找出合理的邏輯，而我從他的理性中延伸發揮，總能激盪出新的音樂火花。」新歌MV則找來陳大天執導拍攝，陳大天對張與辰的欣賞及信任，真誠地表示感謝，並大讚張與辰在MV中的表現「除了帥氣之外，他兼具了喜感，演出幽默有趣」。

為了在鏡頭前帥氣好看，張與辰花了一個半月積極健身運動，搭配中藥調理和飲食管控，身高182公分的他瘦下8公斤，目前體重66公斤；〈My Buddy〉節奏輕快，副歌「B-U-D-D-Y My Buddy」有著如啦啦隊呼般充滿活力的青春律動感，張與辰耍開包袱在MV中挑戰跳舞，與中山女中爵舞社十幾位學生一起大跳熱血舞蹈一整晚，揮灑青春汗水，表現擁有好朋友作伴的歡樂溫暖，MV拍攝超過22小時，群舞一跳再跳，張與辰一點也不以為苦，他說：「我之前總是擔心自己手長腳長，跳舞會像筷子，這次終於突破心房，覺得自己跳得有模有樣。」

張與辰為拍攝新歌MV甩肉8公斤。（種子音樂提供）

(中時 )