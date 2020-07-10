警方追回600多萬贓款。（本報資料照片）

3名哥倫比亞籍男子2020年以觀光名義來台，卻輾轉潛入內湖豪宅，攜帶工具竊取600多萬元，北市警方72小時內迅速逮獲3嫌，士林地檢署日前偵結，認定3嫌持械侵入住宅，犯下重大竊案，恐有造成外籍人士模仿之虞，依法起訴並建請從重量刑。

起訴書指出，哥倫比亞籍37歲的Edgar、36歲German與54歲的Luis，雖在疫情期間，仍分別於今年3月14、16、17日，以探親、觀光名義，由新加坡轉機抵達高雄，隨後合流北上，伺機犯案，又因疫情關係，簽證得自動延長3次每次30天。

3嫌利用在台期間四處看點，6月4日下午鎖定大湖山莊街社區，由Luis把風，另兩人潛入社區，以攀爬頂樓、翻牆方式，進入1名彭姓營造商住家，以起子、油壓剪破壞保險箱，將其中450萬台幣、37萬人民幣、32萬9000元的金館等，總值600多萬的財物搜刮一空。

3嫌得手後，於下午5時左右返回大同區旅店，分贓後分批南下高雄躲藏，屋主傍晚7時回家後報案，警方隨即展開清查，8日晚循線在高雄逮捕3嫌，追回600多萬的贓款。

檢方認定3名哥倫比亞籍男子，以探親或觀光名義初次來台，例用外國人士來台追查不易的優勢，結夥在大白天侵入民宅行竊，事後分贓花用，惡性重大，危害社會治安，更恐造成其他外籍人士模仿，依法起訴並建請法官從重量刑。

(中時 )