娛樂8點半》在80、90年代，香港許多女生透過選港姐踏入娛樂圈，楊寶玲也是其中之一，雖然代表性作品不多，後來退出娛樂圈，可她搖身變成知名珠寶創辦人，身價高達上億。

楊寶玲1987年參選港姐，該屆冠軍熱門人選還有邱淑貞，但邱淑貞當年遭其他佳麗陷害，被指控整容，最後不堪壓力退選，最後就由楊寶玲奪冠。除了港姐冠軍外，楊寶玲還是國際親善小姐得主，次年又先後在英國參加世界小姐的競選，獲得亞洲皇后，還在台灣參加環球小姐的競選，獲得第五名。

楊寶玲退出演藝圈後從商，是六福珠寶創辦人之一。（中時資料照）

其後，楊寶玲簽約TVB踏入娛樂圈，第一部電影是與錢小豪、梁家輝合作的《城市麗人》，後來又出演成龍主演的《飛龍猛將》，也曾和黃百鳴一起拍《發財秘訣》、《開心鬼救開心鬼》等電影。

不過，楊寶玲的演藝成績一直平平，後來她便慢慢淡出演藝圈，決定轉行經商，和朋友一起創辦了知名連鎖珠寶品牌「六福珠寶」，現任執行董事，產業至今在香港分店已超過50間，讓楊寶玲從亞洲皇后變珠寶皇后，成為名副其實的億萬富婆。

雖然事業順利，但楊寶玲的愛情路卻坎坷，她1994年和音樂人陳容森在澳洲秘密結婚，未料僅維持短短3年就離婚，男方更曾公開爆料和楊寶玲的閨房秘事，稱楊寶玲性慾強「一個禮拜要十次」，使得楊寶玲名譽受損。

楊寶玲和陳容森有過一段3年婚姻。（資料照／陳素貞攝）

楊寶玲49歲時，攜子3嫁英籍初戀男友。（圖／翻攝自東網）

斷開渣前夫後，楊寶玲2002年再嫁美國凱撒皇宮賭場市場部亞洲區副總裁黃延年，並以40歲高齡替丈夫生下一子Nathan，不過因聚少離多、感情變淡，兩人最終在2014年協議離婚。而楊寶玲恢單不久後，在同學會重遇了英國初戀男友Gav，男方對她展開積極追求，成功讓她點頭，交往3個月就不停求婚，最後感動楊寶玲，於2016年走上紅毯，讓她兜兜轉轉後，在49歲找回最初真愛。

(中時電子報)