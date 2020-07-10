台南市國產龍眼蜂蜜評鑑比賽上月成績出爐，10日上午於新營民治行政中心由市長黃偉哲頒獎，其中楠西養蜂班第三班有5人獲獎，獲特一獎的蜂農莊朝強，轉行養蜂才3年，他也特別感謝養蜂班的前輩指導，才能讓他獲得佳績。

今年53歲莊朝強，原本從事醫療器材買賣，3年前蜂農朋友送他一罐自家生產蜂蜜，他吃了驚覺以前買的雜牌蜂蜜根本不能比，於是興起自己養蜂的念頭，家人也支持他投入這個友善環境與生態的行業。

莊朝強在朋友帶領下，第1年先養20箱練技術，第2年才增加到100多箱，並加入楠西養蜂班第三班，今年則增至180箱。但剛投入養蜂，他就遇到去年龍眼不開花，無蜜可收。「前兩年養蜂蜜，今年給蜂蜜養。」莊朝強說，幸好今年龍眼花況不錯，但由於太多人採蜜，因此大家收穫量還是不大。

莊朝強說，蜂要養得好，一切都要「照起工」不能偷懶；養蜂是很有技術性的行業，幸好有養蜂班前輩帶入門、大方指導，雖然是前輩，但很多都比他年輕。養蜂班長蔡勝峰說，他們班班員表現優異，主要是管理更加用心，還有知道怎麼選擇品質優良的蜂種。

台南市長黃偉哲表示，台南是全台灣養蜂重鎮，為了提升品質、促進銷售，透過辦理國產龍眼蜂蜜評鑑，提供更優質的龍眼蜂蜜給消費者，市府也會協助行銷，來幫助優秀的蜂農。

台南市農業局長謝耀清表示，台南市龍眼面積3768公頃，年產量2萬4344公噸，占全台第一，因蜜源充足，養蜂戶數及箱數逐年增加，現有產銷班18班，班員人數227人。

今年評鑑有33人參加，評比項目共計12項，選出7名特等獎，23名頭等獎，能獲獎的，都是符合嚴格標準，色澤、香氣及風味都是上上之選。

(中時 )