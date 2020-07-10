成立超過一甲子的中華工程(2515)，在新任董事長朱蕙蘭帶領下，公司營運分3大方向，除本業營造工程，近年已成功轉型為不動產建設開發，並積極拓展海外市場。目前營造本業國內在手工程案件計23件，承攬合約總價1,004.83億元，已完成約320億元，尚有約685億元待執行。今年新案承攬2件，彰濱共同管道工程1.67億元及第一果菜市場改建統包工程125.17億元。不動產和建設開發事業除銷售中的「陶朱隱園」、「中工耘翠」外，本年度延壽I區、「土城AI智慧園區」兩案將進行動工；彰濱工業區則持續進行開發及施工作業。

中華工程新任董事長朱蕙蘭表示，中華工程將以營造本業、建設開發、海外發展，三箭齊發，並致力於都更危老等業務，希望善盡企業責任，回饋社會，同時她將率領團隊擦亮超越一甲子的金字招牌，邁向下一個里程碑。

關於中工手上建案，眾所矚目的信義計劃區旋轉豪宅「陶朱隱園」預計今年第3季實品屋可供銷售展示，1樓庭園、水瀑景觀及大廳等公設成果等將於年底前陸續呈現，針對銷售狀況及售價，中工表示基於客戶隱私不便透漏。至於「中工耘翠」可售34戶、48個車位，銷售已達8成，預計今年底開始交屋。「延壽國宅I區都更案」預計今年9月正式開賣，目前進行拆遷作業，預計3年半後完工。基地面積約1,450坪，新建物為地上24層，地下4層，全案可售87戶，以3房為主力產品，可望成為松山區未來指標個案。

中華工程董事長朱蕙蘭將率領中工團隊，將公司營運分3大方向。(葉思含攝)

「土城AI智慧園區」佔地1.6萬坪，樓地板面積約10.5萬坪，可售面積約8.04萬坪，將在8月13日上午辦理開工典禮。有別於其他傳統廠辦，「土城AI智慧園區」結合5G專網、雲端、物聯網、大數據管理分析及智能環控系統，打造AI智能化立體廠房，也是台灣第一個由專業經營團隊執行的AI標準工業園區。崙尾西一區1期可售地共27公頃已全數租售完畢，預計109年Q3再推出崙尾西一區2期用地36公頃，規劃68筆土地，因應業者用地需求，提供可售地面積約為1,000~3,000坪，供廠商彈性租購進駐。另推出金屬表面處理專區5公頃，共有24筆土地，面積約為500~800坪，目前租售面積已逾3.42公頃。

至於開發中案件還包括「延壽J區住宅」及「南港住宅」等二案，有望今年底完成整合。而海外事業已布局緬甸、越南等國外房地產開發。目前緬甸案參與中石化主導的開發案，擔任PCM(施工管理) ，未來不排除另覓它案自行主導開發；越南方面已設立分公司，今年5月份正式投標越南中部工業區開發案，其他正積極與越南當地企業洽談共同開發業務。

(中時電子報)