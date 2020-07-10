民進黨為鞏固青年票，還利用暑假辦暑期營。港媒分析指，似乎是為了防堵民眾黨以及黨主席柯文哲，卻沒有把國民黨當成年輕選票的競爭者。

香港媒體《中評社》分析指出，民進黨利用暑假辦暑期營，以年輕人喜愛的內容設計營隊，經營年輕族群。民進黨這麼賣力鞏固青年選票，就是為了防堵民眾黨以及黨主席柯文哲，但並沒有把國民黨當成年輕選票的競爭者。

該媒體甚至指出，民進黨認為年輕人政黨忠誠度不高。但是年輕人容易受到「網路風向」的影響，操控網路幾乎就能夠帶動風向，也能夠帶動年輕人的投票意向。民進黨暑假推出各種暑期營，就是希望吸引年輕人加入、認同民進黨，這是總統蔡英文上任以後，號召辣台派入黨後的第二波動作。

該媒體也認為，民進黨評估2024總統大選，柯文哲對民進黨的殺傷力，比國民黨人選更來得嚴重。因此民進黨經營年輕人就是為了防堵民眾黨，可能也不認為國民黨在年輕選票上有競爭力，除了猛力攻擊柯P以外，也要吸收支持柯的強力軍隊「年輕選票」。

(中時電子報)