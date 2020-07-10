英業達（2356）旗下英華達以自有品牌推出的智慧醫療量測裝置「全家寶」，今年來積極布局與醫療院所合作，10日再宣布與戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院攜手，導入「全家寶」以守護嘉義偏鄉民眾健康。

嘉基院長姚維仁表示，台灣逐步進入老年社會，偏鄉高齡化問題更為嚴峻，迫切需要長照及遠距醫療。而深耕阿里山及嘉義偏鄉醫療已逾一甲子的嘉基，巡迴醫療車60多年來在阿里山山區來回不曾間斷，不僅駐診衛生室，也直接到病患家中進行居家醫療。

透過全家寶全方位量測系統，醫護人員及志工為阿里山民眾量測的血壓、血糖、尿酸、總膽固醇數據、甚至心電圖等生理資訊，都可自動記錄、並立即回傳至嘉基的醫療資訊系統，讓遠在市區裡的醫護人員能即時掌握民眾生理數據外，必要時也可即時進行遠距照護，讓偏鄉與醫院間沒有距離，尤針對後新冠肺炎的防疫，遠距醫療具有相當重要性。

此外，民眾於醫院回診時，醫師也能在診間系統直接查看民眾使用「全家寶」量測之長期生理數據，協助醫師更準確地進行診斷。

出身嘉義的英華達董事長張景嵩則表示，與嘉基醫院的合作除了讓嘉義民眾可透過「全家寶」做自我健康管理，嘉基醫護團隊也能以「全家寶」關心民眾健康並提供衛教諮詢，他也期待遠距醫療、看診提升效率、降低人為誤差，更實現醫療無邊界的理想。

(工商 )