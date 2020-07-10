上半年在新冠肺炎疫情衝擊下，電商成為上半年零售業最大贏家，且消費者行為也有極大改變。LINE台灣電子商務部資深副總經理顧昌欣10日表示，LINE購物推出至今已創造300億元的GMV，其中有100億元是來自旗下AI技術的個人化推薦。接下來，LINE購物將推出獨立App，同時發出LINE POINTS 3億點數紅包，搶攻電商生態圈商機。

LINE購物是自2018年推出的電商服務，LINE購物有別於其他電商平台，以導購為主要服務，旗下包括LINE購物、LINE酷券、LINE旅遊三大業務，顧昌欣表示，LINE購物與全台超過400家電商、品牌、通路合作，推出至今合作商家數量年成長50％，其中更有67個國外的品牌。

顧昌欣表示，2018年至今，LINE購物創造的GMV達300億元，其中100億元來自個人化推薦。顧昌欣說，LINE購物推出的核心為「用AI貼近用戶」，其中兩大關鍵為個人化、智慧化。而商品與商家增加之際，消費者的體驗更顯重要，LINE購物預計今年第四季將推出「智慧搜尋」服務，能精準記憶消費者曾經搜尋過的關鍵字，提供相關購物資訊、打造全能購物指南。

LINE購物10日也同步公開2020年上半年網購趨勢，今年平台整體搜尋量較去年增33％，其中Z世代（18～24歲）的年輕新用戶年增23％，且「夜間經濟」規模可觀，晚間9點～凌晨12點為下單熱門時段，成交金額占總業務量的36％。另外，疫情也改變人們的生活模式，LINE購物觀察，熟齡行動首購族（55歲以上）大增，人數成長達43％，且熟齡用戶在防疫期間的下單頻率與購物金額皆較其他年齡層顯著。

LINE表示，為打造更完善的線上購物體驗，將於本（7）月15日推出LINE購物獨立App，並加入價格追蹤、降價通知、商店加碼、優惠整合等四大功能。另外，隨應用新的應用程式上線，也將一併推出「LINE購物護照」，LINE用戶可以直接開通，可享有如點數紅包、生日禮、兌點特權等活動。

顧昌欣表示，LNE購物接下來將攜手夥伴，同時於7月15日至8月11日展開為期28天的專屬購物節，更預計於下半年撒出LINE POINTS 3億點的點數紅包，全力搶攻行動購物商機。

(工商 )