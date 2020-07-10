疫情解封加上端午連假檔期帶旺聚餐需求，連鎖餐飲集團瓦城（2729)6月營收回穩達3.92億元，年減縮小至8.74％，今年前6個月累計營收達21.27億元、年減13.82％，年減幅度已逐月縮小，顯示集團營運已逐漸脫離疫情谷底黑暗期並穩步回升。

展望後市，暑假進入傳統餐飲旺季以及振興券活動即將帶來另一波消費高峰，瓦城集團第3季因應業績持續穩步上升及展店需求預計招募超過300人。同時，瓦城亦重啟展店計畫，集團旗下8大餐飲品牌已為拓點已做足準備，只要有好的地區即可隨時展店，全力衝刺第三季業績。

瓦城5月營收回穩至4.01億元，已較4月增長幅度高達69.58％，6月營收月減2.20％，主要是因為假日天數較5月減少2天營業高峰所致。若擺脫天數基期的干擾，自5月以來，集團營收表現持續逐月回升。

瓦城在端午四天連假來店用餐人潮明顯回籠，來客人次達14.4萬人，恢復去年來客水準；同時，針對端午佳節再次推出超人氣「泰式蝦醬肉粽」與全新泰式熱甜粽獲消費者好評，銷售表現較去年成長14％，雙雙帶動營運回溫。

鑑於台灣整體進入振興促進經濟階段，瓦城除持續以最高標準打造安心用餐環境，亦配合振興經濟不缺席，推出「人氣招牌菜色」有感響應振興三倍券政策，將有助於下半年餐飲市場回溫。瓦城泰統集團配合振興三倍券政策，集結旗下7大品牌推出「一券多饗，人氣招牌菜」有感超「值」優惠。顧客凡於7/15（三）～10/30（五）期間，平日憑500元紙本振興券至店內消費，即可以6折優惠享用兩道人氣指定招牌菜，適用品牌包含全台最大泰式料理品牌「瓦城」、最大湘菜品牌「1010湘」、時髦新潮的泰菜品牌「非常泰」、跨菜系中式料理「時時香」與創新南洋料理「YABI KITCHEN」；另外，新泰式麵食「大心」與泰國串燒品牌「月月泰BBQ」亦分別推出平假日憑券主食8折與贈送飲品的活動，現用現吃，立即享受超有感美味，期帶動來客增加，力推營收續升。

瓦城集團旗下「時時香」於6/20首度插旗台南西門，擴大六都布局，開啟集團下半年加速展店的計畫，7月擬再開出2家品牌分店，分別為「瓦城」進駐桃園備受矚目的休閒娛樂新地標─桃園新光影城，和「時時香」落點在具備三鐵共構優勢的南港車站，以「瓦城」、「時時香」及「YABI KITCHEN」為集團拓點主力品牌擴大六都布局，開啟加速展店的計畫，挹注第三季營收動能。

(工商 )