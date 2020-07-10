財政部台北國稅局表示，營利事業透過網路完成2019年度所得稅結算申報，除符合免送申報書表及相關附件者外，應在今年7月31日前將申報書表及附件送交所在地之國稅局分局、稽徵所或服務處，才算是完成營利事業所得稅申報程序。

台北國稅局指出，2019年度營利事業所得稅結算網路申報案件，非採用會計師查核簽證或使用藍色申報書，且無營利事業所得稅結算申報書附件目錄表項次5（境外、大陸地區可扣抵稅額證明文件）、項次7（各頁加附之明細表或計算表等）及項次8（其他各項相關文件）所列文件、財產目錄未採附件方式申報及未適用租稅減免相關規定者，得免送相關申報書及附件。

除了免送申報書表及附件外，應將加蓋營利事業及負責人、代表人或管理人印章之申報書附件資料封面及相關附件等資料送交所在地之國稅局所屬分局、稽徵所或服務處。

如果為會計師簽證案件，封面並須經會計師簽章，併同資產負債表及經會計師簽章之損益及稅額計算表、營利事業所得基本稅額申報表、未分配盈餘申報書與會計師簽證報告書，送交所在地之國稅局分局、稽徵所或服務處，始完成營利事業所得稅申報程序。

(工商 )