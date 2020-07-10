魏如萱日前上網路節目《胖球&斯拉診療室》，她跟節目主持人胖球和斯拉私交不錯、感情好，因此這一次錄製讓兩人格外放鬆，也不需要提前暖機、培養感情，胖球和斯拉一秒進入狀況，甚至向來走酷妹路線的斯拉，在過去錄影片時以「面無表情的萌娃」成為網友討論焦點的斯拉，見到魏如萱來，竟然整集從頭笑到尾，不過在治療魏如萱的過程中，她戴上藍色鏡片放大鏡來看東西，竟看到頭暈、一度說想吐，下一秒搞笑說：「不行亂吐！別人會以為我又懷孕了！」全場笑翻。

很會和小朋友溝通的魏如萱來到《胖球&斯拉診療室》卻掛了腸胃科，她說：「我真的是太愛吃東西，隨時隨地都想吃東西。」於是胖球醫生以童書《班班愛漢堡》為處方，故事講述名字班班的小男孩因挑食只吃漢堡竟變成漢堡的故事，故事書一翻開，魏如萱放錯重點，看到男主角班班的頭髮竟然只有7根，大呼：「他的頭髮好少！」沒想到胖球竟然馬上爆料：「好像Louis（魏如萱兒子）哦！」媽媽魏如萱立刻澄清：「Louis的頭髮大概有7000根吧！」

魏如萱日前上網路節目《胖球&斯拉診療室》。（索尼音樂提供）

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