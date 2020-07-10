台中一中新生陳宣燁（右二）與祖父陳添富（右）、新生林子平（左二）與父親林介民（左）都是一中人。（林欣儀攝）

中投地區高中職新生10日報到，台中一中今年出現一家三代都是一中人的驚喜畫面，其中，高一新生林子平從曾祖父、伯公到父親、自己都是一中人，他笑說，從小爸爸就灌輸自己要念一中的想法，也堅持此理念、努力拚拚看，終於如願當了父親的學弟。

在爸爸學長的陪伴下完成新生報到程序，林子平笑說，從國小開始，父親就常帶著他與妹妹到一中打球、參觀校園，也知道伯公、曾祖父都曾在此念書，多年來了解到一中開放的學習環境，就立下要當爸爸學弟的想法，透過時間分配的讀書方法提升學習效率，終於以滿級分成績順利當上一中人。

林子平的父親林介民說，身為校友、深覺得一中開放的校風很吸引人，從小灌輸兒子「一中的美好」，之前父子倆還特別在校門口拍照、許下「一起穿一中制服再拍照」的願望，現在終於能如願，且哥哥、侄子也是一中畢業，現在全家已有6名一中人。

同樣是高一新生的陳宣燁由祖父陪伴到一中報到，他的祖父、也是一中校友的陳添富說，在一中求學3年對自己一生影響很大，造就了他不拘泥小細節、能尊重不同意見的觀念，且兒子也是一中畢業，當時就曾希望後代子孫都能當一中人，現在孫子順利上一中，未來希望持續保持代代一中人的紀錄。

(中時 )