通霄鎮平元社區活動中心1樓大門口就有1間福德祠，是社區民眾的信仰中心。（巫靜婷攝）

苗栗縣通霄鎮公所為擴大長照服務，預計自籌1500萬元收購平元社區活動中心土地及2、3樓私人產權，通霄鎮長陳漢志指出，活動中心3層樓建築，目前僅1樓產權屬於公所，代表會相中地段位置適合發展長照，向公所建議徵收，初步已與產權人達成共識，待7月中旬代表會通過預算案，即可開始辦理。

陳漢志指出，平元社區活動中心現有建築建於1978年，早期屋主為回饋鄉里，捐贈1樓空間給公所作為里民集會之用，保留2、3樓私人產權，沿用之今，1樓作為長照C據點及社區活動使用，讓平元里老人家活動起來很舒適，代表會認為該處地理位置佳，適合發展長照，因此建議公所買下來。

陳漢志表示，初估建物含地收購費用約1500萬元，全由公所自籌，由於公庫經費有限，待預算案獲代表會通過將分期付款。他提到，2、3樓加起來約300多建坪，預計規畫1樓活動中心，2、3樓與醫院或長照機構配合作為長照A據點，讓平元的銀髮族多1個休閒之處，同時希望成立通霄鎮的長照中心。

平元社區活動中心特別之處在於大門口有1間福德祠，祂是社區信仰中心，地方民眾相信若順利徵收應感謝土地公的庇蔭。平元社區協會理事長周玉滿指出，土地公原本在隔壁巷，但早年因建商賣地建房，土地公移置此處供奉至今。

周玉滿表示，當初這棟建築是間托兒所，後來鎮立幼兒園成立後，托兒所歇業，屋主認為門前有廟也不適合當住宅，40多年前將1樓捐給公所使用，目前作為長照C據點，定期辦理社區活動、老人共餐、延緩失能課程及量血壓等服務，銀髮族互相照顧，年輕人也比較放心。

(中時 )