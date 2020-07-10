苗栗縣苑裡鎮南勢里活動中心新建工程，3年內流標16次，經追加預算，近日總算順利發包，苑裡鎮公所指出，待取得建照，最快8月初可動工，新的活動中心預計為1層樓建築，位處火炎山腳南勢林客家生態文化體驗園區內，後續將爭取整修鄰近的香茅古道，盼能串聯公共設施與休閒觀光發展。

南勢里活動中心新建工程，歷經2任苑裡鎮長推動，終於傳出好消息，苑裡鎮長劉秋東表示，工程案自2018年起招標，原預算為670萬元，但建築採「城堡式」設計，廠商考量執行困難、入不敷出，標案流標16次，為了順利發包，鎮公所除了重新檢討標案精簡設計，又向其他單位爭取經費挹注。

劉秋東表示，新建工程經費除了公所自籌款，還獲得縣府、台電公司及前瞻計畫補助，南勢里活動中心新建工程日前順利完成決標，決標金額近1200萬元，新的活動中心預計為1層樓建築，面積達90多坪，完工後可提供里民新的活動場所。

他提到，南勢里位居三義鄉與苑裡鎮觀光熱點山腳區域中點，但缺乏吸引觀光客亮點設施，目前已向交通部觀光局爭取整修香茅古道，希望為苑裡再添1條登山步道，可吸引火炎山觀光旅遊人潮，據了解，縣府已在7月初將規畫設計圖送往觀光局審核，若順利通過，公所將盡快進行發包作業。

(中時 )