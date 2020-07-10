農委會10日公布， 8日接獲金門動植物防疫所通知，境內畜產試驗所通報，所場內飼養的548頭牛隻，有部分牛隻皮膚發現異常結節，懷疑是「牛結節疹（Lumpy Skin Disease）」。金門防疫所會同農委會防檢局、畜衛所至現場檢查及採樣，經畜衛所以聚核酶鏈反應（PCR）檢出牛結節疹病毒核酸，與2019年大陸發表的流行病毒株基因序列相似度高達99％，確診為我國首例牛結節疹案例。

農委會表示，為確保整體產業安全，將暫停金門牛隻及其生鮮、冷凍、冷藏牛肉輸往台灣及其他離島，並依程序向世界動物衛生組織（OIE）通報。

農委會指出，金門防疫所已先依風險狀況完成23頭發病牛隻撲殺工作，並將執行其他牛隻撲殺處置作業，以防堵病毒擴散。同時也完成案例場周邊半徑3公里內47場養牛場臨床檢查，沒有發現可疑案例，目前疫情尚無擴散跡象，未來持續進行全縣牛隻的檢查。

農委會強調，牛結節疹非人畜共通傳染病，將持續透過牧場訪視、屠宰場屠前屠後檢查等層層機制，為民眾食用肉品安全做好把關。農委會也呼籲，國內養牛業者加強場內各項生物安全措施，保持環境清潔，吊掛捕蚊設備，同時每日檢查牛隻健康情形，若發現疑似案例，應立即通報所在地動物防疫機關及配合防疫處置工作，共同維護產業安全。

農委會指出，去年8月大陸新疆發生牛結節疹案例，農委會防檢局隨即製作防疫宣導資料，供各地方動物防疫機關、產業團體、養牛業者及邊境管制單位加強防範。因此，這次金門畜試所保持高度警覺，在第一時間通報，且配合金門防疫所即時處置。

農委會表示，這次金門案例與2019年大陸發表的流行病毒株基因序列相似度高達99％，由於牛結節疹主要透過病媒傳播，而金門距大陸僅5公里，依初步流行病學調查結果，不排除是藉由風力將病媒傳送至金門而導致疫情發生。

(工商 )