遊戲橘子（6180）6月份營收新台幣7.9億元，年增23.3％、月減逾15％。累計今年1～6月營收達新台幣57.1億元，年增16.3％。

橘子表示，回顧6月，《新楓之谷》舉辦上市15周年改版並開放全新角色，有效吸引玩家回流；《天堂M》舉辦「旗幟戰菁英賽」號召血盟組隊對戰，總決賽更首次以電競賽評方式於粉絲團直播，創造社群討論熱度。7月則展開「法師」、「槍手」、「黑妖」三大職業改版與職業轉換活動，可望再創熱潮。此外，宣布取得韓國累積280萬下載的知名IP《月光雕刻師》代理權，預計下半年於台港澳上市。

橘子支付6月完成經濟部振興三倍券方案串接，宣布消費滿額加碼200元零用金；新用戶綁定中華郵政及新光銀行帳戶，還可再獲7-ELEVEN 100元購物金及100元零用金。7月除三倍券方案起跑，也同步新增全台環球購物中心、鼎王麻辣鍋、無老鍋、塩選輕塩風燒肉、豐FOOD海陸百匯餐廳及清心福全…等消費通路，將提供消費者更多吃喝玩樂選擇。

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