吳心緹日前被《鏡週刊》直擊深夜出入胡瓜兒子胡釋安家，疑似展開新戀情同居中，事後認了和舊愛吳念軒已無聯繫。吳念軒10日和蔡瑞雪、宋瑋恩等出席《違反校規的跳投》首映記者會，被問到4月時曾在IG發低潮文章，還鎖留言功能，如今看到吳心緹新戀情的心情？他坦言當時有低潮，至於現在「已經好多了，謝謝關心」。

吳念軒、蔡瑞雪在戲裡搭檔CP演出。（粘耿豪攝）

吳心緹日前和胡釋安等好友出遊同框，感情如膠似漆，更透過經紀人回應「和吳念軒已無聯繫」。看似舊愛和新歡黏踢踢，吳念軒被問到分手時間點、是否會給前任祝福等問題，吳念軒皆略顯尷尬未正面回應，經紀人也全程盯場場面尷尬，他最後說「不知何時再見面，再見面大家要好好的，我們都是在這圈子，都扮演影響力和社會責任，有義務把自己過很好，帶給大家正能量，希望能繼續積極向上。」

見同門好兄弟吳念軒被狂問感情問題，好友宋偉恩席間頻頻跳出幫解圍，還搞笑自稱是吳的前男友，一度和范姜彥豐跟吳念軒上演「基情」索吻。而蔡瑞雪的緋聞男友以綸多在大陸拍戲，被問到是否很久沒聯繫？蔡瑞雪害羞笑而不答，不過她坦言好友間一定會聯絡，至於若以綸回台灣是否要隔離？她笑說「隔離是每個人都要隔離」。

《違反校規的跳投》首映記者會10日於育達高職舉行，包括吳念軒、蔡瑞雪、宋瑋恩、李銘忠、范姜彥豐、各務孝太、潘慧如、劉漢強、宋偉恩、李齊、劉育仁、簡伯廷等人以制服亮相。蔡瑞雪首次挑戰跳競技啦啦隊，她提到事前只練4小時，上場前很緊張，還抓緊空檔和隊友練習，更透露前一晚做惡夢，「夢到從山上被拋下來，睡覺有種墜落感」。而男演員各自放送福利，吳念軒壓軸自認不想輸，一肩將女學生扛起，引爆全場女學生尖叫。

吳念軒（左）、范姜彥豐（右）獻吻宋瑋恩（中）。（許政榆攝）

蔡瑞雪秀競技拉拉隊處女秀。（粘耿豪攝）

《跳投》10日舉行首映記者會，左起為簡伯廷、劉育仁、各務孝太、蔡瑞雪、李齊、吳念軒、宋偉恩、范姜彥豐。（粘耿豪攝）

《違反校規的跳投》首映記者會10日於育達高職舉行。（粘耿豪攝）

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