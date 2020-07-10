香港七一遊行，一名警員於銅鑼灣高士威道近興發街被多名暴徒不斷以利器及雨傘插傷，血流如注。警方首先拘捕一名黃姓(24歲)的持刀施襲男子，經進一步調查後，警方再拘捕涉案5男2女，指他們涉嫌「協助罪犯」。特別的是襲警男子逃亡最後目的地竟是台灣。

據《東網》報導，警方發現黃男當日持刀犯案後，曾返回寓所執拾一批物品，其後由他人協助下，前往機場企圖搭乘航班離港以避警方拘捕。這被捕的7人在協助黃逃走時擔當不同角色，其中一名姓張(24歲)女子為疑犯女友，曾為對方收拾行李，並替他購買一張由英國經香港赴台灣的回程機票。另一名任職私人助理的姓潘(39歲)男子，負責駕駛私家車接載黃及其女友前往機場。

71歲黃父亦涉嫌將兒子的證件交予一名姓葉(34歲)男子及其姓楊(32歲)妻子，由對方送往機場轉交兒子。此外，一對分別任職民航處航空交通管制主任，以及言語治療師的姓吳(俱31歲)兄弟，亦懷疑向黃通風報信，提供消息以協助他逃避警方拘捕。

警方指，由於案件仍在調查中，不排除之後有更多人被捕。根據香港法例《刑事訴訟程序條例》，干犯協助罪犯罪的最高刑罰可被判監10年。

(中時電子報)