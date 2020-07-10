汐止東勢街將新闢右轉專用道，路樹與座椅將進行移置，預計明年初完成拓寬。（新北市議員白珮茹提供／許家寧新北傳真）

汐止東勢街、北勢街口，通勤時段塞車嚴重，交通局近期將先劃設右轉道標線，分流車輛。（新北市議員白珮茹提供／許家寧新北傳真）

新北市汐止區東勢里，唯一的聯外道路東勢街，短短數百米就有3個紅綠燈，加上右轉與直行車爭道，造成上班時段嚴重回堵，上千名通勤族苦等10分鐘才能「通關」，引爆民怨，交通局會勘後決定緊急畫設一條右轉專用道，明年初完成路幅拓寬。

東勢里長賴一山表示，東勢里昔日又稱東勢坑，近年人口急增，當地有13個社區、人口多達4000戶，每天上班時段，因為東勢街雙向各只有一線車道，東勢街直行與右轉北勢街形成一個T字瓶頸路口，經常造成尖峰時段塞車回堵。

市議員白珮茹說，東勢街為里民唯一聯外道路，但僅有一個車道，加上附近3個紅綠燈，造成當地交通打結，有民眾反應，短短幾百公尺的路口，經常要苦等10分鐘才能通過，讓憂心遲到的上班族，險些氣暈在車裡，會勘時她「光用想的就覺得恐怖」。

白指出，里長原本建議在路口增設右轉號誌，經評估不拓寬，照樣會塞車，她日前與交通局到場會勘後，同意近期先劃設「右轉專用道路」標線，提前將直行與右轉，準備銜接南北向國道的車輛分流，希望讓通勤台北的車潮更為順暢。

白珮茹表示，第二階段路幅拓寬工程，後續會與養工處討論，將緊鄰路旁的小公園花台整理，並把路樹移植、行人座椅朝公園內推，東勢街西往東道路將拓寬為兩線道，至於東往西回社區道路不變，預計明年初以前完成拓寬。

(中時 )