艾家齊到嘉義市精忠國小演講，師生回響熱烈。（嘉義市精忠國小提供）

艾家齊向嘉義市精忠國小師生介紹母國的文化。（嘉義市精忠國小提供）

來自世界最窮國家之一布吉納法索的艾家齊，今年在台灣大學畢業典禮上代表致詞，一夕爆紅，10日到嘉義市精忠國小演講，小三學生問「皮膚黑黑是天生的？還是曬傷？」，他笑答「世界有很多不同膚色的人，只要是善良、願意努力讀書工作，都是很好的人。」令人感動。

童軍團長王志弘問他「20年後會在哪裡？」，艾家齊說，20年後的事情他不知道，但是他會努力完成他的學業，然後回到布吉納法索去建設，也許會成為政府官員，也許會當大學教授，但都會為國家建設而奉獻。

艾家齊（Tapsoba Achille Wendyam）演講說，布吉納法索遠在西非，是全世界最窮國家之一，但他的父母重視教育，他2歲就學法文，有的同學幫忙家務、生病或死了，環境艱困，他寒暑假賣日用品賺生活費，堅持念書才能改變生活。

艾家齊成績優異，一路領獎學金到念大學，後來得到台灣外交部的獎學金來台灣讀書，當時英文、中文都不行，先上語文課，通過中文和英文檢定，申請到8所大學，最後就讀台大，遇到土木專業課程不懂時，就問老師、助教、同學。

念大二時，布吉納法索與台灣斷交，獎學金沒了，艾家齊不放棄，獲得台大國際助學金，靠打工、實習賺學費，校園生活也精采，曾任禮賓大使、台大足球校隊長、學生會國際事務部長。

艾家齊說，子女一定要孝順父母，人生會有很多挑戰，要學會接受和面對，他很感謝台灣給他的機會，讓他有很不一樣的經歷。

精忠國小校長楊勛凱分享了學校和東非洲南蘇丹的新生命孤兒院學校交流的作法，提供文具物品給孤兒院學校，園遊會和表演募集的善款捐助幫助婦女學一技之長，改善家庭經濟。

(中時 )