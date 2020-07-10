新北市中和區公所今（10日）與行政院農業委員會林業試驗所及國立台灣圖書館共同簽署合作交流備忘錄（MOU）。（中和區公所提供）

新北市中和區公所今（10日）與行政院農業委員會林業試驗所及國立台灣圖書館共同簽署合作交流備忘錄（MOU）。（中和區公所提供）

新北市中和區公所今（10日）與行政院農業委員會林業試驗所及國立台灣圖書館共同簽署合作交流備忘錄（MOU），來將透過三方共同推動，建構中和公園為全國首座韌性都市林，讓民眾有更多元、優質的綠色空間。

中和區中和公園占地近11公頃，毗鄰永和區，腹地廣大，是雙和具有都市之肺美名的都會型公園。公園內廣場涼亭、兒童遊具及體健設施俱全，更有國立臺灣圖書館供民眾使用，陶冶書香氣息，舒展身心健康，深受雙和民眾喜愛。

立委江永昌、永和區立委林德福主任、新中和社區大學陳超仁老師及10多位里長共同見證簽署儀式。

中和區長賴俊達表示，公所長期耕耘中和公園，感謝林業試驗所選定中和公園進行韌性都市林計畫，除了有助於本區推廣公園綠美化的實質政策內涵，亦將積極與新中和社區大學合辦｢韌性都市林志工隊培訓｣，建立社區參與式的韌性都市林經營管理體系，共同強化中和城市美學概念，提升社區居民對公園生態保護意識，營造優質健康的綠環境城市。

此次林業試驗所於中和公園樂山區新植12種原生樹種，並持續選擇適宜之灌叢植物進駐。透過複層與種類多樣的植物組成，共同發揮淨化空污、耐旱、抗風及提供蝴蝶鳥類食物來源等效益，提升都市森林的韌性功能。

(中時 )