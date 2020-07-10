「罷免王浩宇」粉專。

高市前議長許崑源身亡風波不斷，遺孀林絲娛10日率8位國民黨議員至高雄地檢署按鈴控告不實謠言及傳聞。林絲娛強調，前幾天夢到許崑源，她決定化悲憤為力量，對惡質謠言提告。對此，王浩宇卻在臉書粉專上發文質疑「託夢」的真實性，這讓罷王團體氣炸了，怒轟「還在羞辱對方！」

「罷免王浩宇」粉專貼文指出，許議長遺孀決定控告王浩宇、梁文傑等七人，據許夫人所述，她是因為前幾天在夢裡夢到先生托夢要她堅強，她決定化悲憤為力量正式提出控告。而梁文傑被問到時，回應當初已經有道歉，若家屬堅持提告，他尊重。

反觀王浩宇議員，除了在過程中大白眼的解釋說他只是轉述事實，並沒有其他意思。罷王團體對此表示疑惑，如果真覺得自己沒問題，幹嘛還要刪文呢？並且到現在還在利用自己的粉專來洗風向，大剌剌寫出「許崑源來托夢？」的疑問詞，似乎在暗喻許太太的提告對他來說莫名其妙，並且也引來外界稱為佛粉大力護主，在留言中嘲諷許議長遺孀。由此可見，這事件王浩宇根本一點點反省跟教訓都沒有學到，還在想利用網路聲量來證明自己的無辜。

許議長遺孀說她被托夢，既然從遺孀口中說出，外界基本上都會認為親人在遭受重大傷痛後會夢到已故親人是很合理及正常的，「只有你王浩宇為了自己要被告了，卻在那公然質疑人家有沒有被托夢！還放任粉絲羞辱對方！」罷王團體痛批，只要是有點良知的台灣民眾，不管是哪種顏色和政治立場，都不該接受我們有像王浩宇這樣的民意代表！

(中時電子報)